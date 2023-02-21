Bogdan Sarnavskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Sarnavskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Sarnavskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Sarnavskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Sarnavskyi 29 Ocak 1995 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сарнавський Богдан Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Sarnavskyi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMK Group yapmaktadır. Bogdan Sarnavskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Sarnavskyi'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Sarnavskyi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bogdan_sarnavskyi2323/

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Bogdan Sarnavskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Sarnavskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Bogdan Sarnavskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Sarnavskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Arsenal Kyiv II

1 Temmuz 2013 yılında Shakhtar II

31 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2016 yılında Ufa

20 Ocak 2017 yılında Vorskla Poltava

9 Şubat 2018 yılında Veres Rivne

1 Temmuz 2018 yılında PFC Lviv

12 Ağustos 2020 yılında SK Dnipro-1

1 Temmuz 2021 yılında Kryvbas

29 Mart 2022 yılında SK Dnipro-1

30 Mart 2022 yılında Hapoel Tel Aviv

30 Haziran 2022 yılında SK Dnipro-1

6 Temmuz 2022 yılında Kryvbas

Bogdan Sarnavskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Sarnavskyi şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Bogdan Sarnavskyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 23 numaralı formasıyla 8 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 12 numaralı formasıyla 19 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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