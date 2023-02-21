Yevgen Banada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Banada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgen Banada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgen Banada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgen Banada 29 Şubat 1992 tarihinde Nikopol, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Банада Євген Володимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgen Banada Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Yevgen Banada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yevgen Banada'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgen Banada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgen Banada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yevgen Banada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgen Banada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2011 yılında Oleksandriya II

1 Temmuz 2012 yılında PFK Oleksandria

1 Temmuz 2021 yılında Metalist

14 Temmuz 2022 yılında Kryvbas

Yevgen Banada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgen Banada şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yevgen Banada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DVUFK Dnipropetrovsk (-2005), UOR im. S. Bubka Donetsk (2006-2008), Olimpik Donetsk (2008-2009)

Ukrayna U21 takımında 15 numaralı formasıyla 19 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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