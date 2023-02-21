Rifet Kapic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rifet Kapic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rifet Kapic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rifet Kapic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rifet Kapic 3 Temmuz 1995 tarihinde Cazin şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Rifet Kapić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rifet Kapic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ToKu Sports yapmaktadır. Rifet Kapic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Rifet Kapic'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rifet Kapic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/riki.kapic/

Rifet Kapic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rifet Kapic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rifet Kapic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rifet Kapic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2013 yılında Sarajevo U19

1 Eylül 2014 yılında Istra 1961 II

4 Mart 2015 yılında Varnsdorf

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2016 yılında ND Gorica

12 Ocak 2018 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2018 yılında FC Sheriff

20 Ocak 2019 yılında Grasshoppers

7 Şubat 2019 yılında FK Sarajevo

10 Haziran 2019 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2019 yılında Paderborn

11 Ağustos 2020 yılında FC Sheriff

30 Haziran 2021 yılında Paderborn

31 Ağustos 2021 yılında FK Sarajevo

22 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2022 yılında Kryvbas

Rifet Kapic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rifet Kapic şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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