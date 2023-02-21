Tymur Korablin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tymur Korablin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tymur Korablin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tymur Korablin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tymur Korablin 2 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кораблін Тимур Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tymur Korablin Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Tymur Korablin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tymur Korablin'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tymur Korablin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tymur Korablin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tymur Korablin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tymur Korablin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2020 yılında MFK Metalurg 2

27 Nisan 2021 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2022 yılında Kryvbas

Tymur Korablin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tymur Korablin şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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