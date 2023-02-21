Vladyslav Semotyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Semotyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Semotyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Semotyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Semotyuk 14 Kasım 2000 tarihinde Ivano-Frankivsk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Семотюк Владислав Миколайович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Semotyuk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BowerCotton & Shylov yapmaktadır. Vladyslav Semotyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Semotyuk'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Semotyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Semotyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladyslav Semotyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Semotyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2018 yılında Arsenal Kyiv II

19 Temmuz 2019 yılında Prykarpattya

25 Temmuz 2022 yılında Kryvbas

Vladyslav Semotyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Semotyuk şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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