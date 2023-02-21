Yvan Dibango kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yvan Dibango Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yvan Dibango adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yvan Dibango Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yvan Dibango 10 Mart 2002 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Junior Yvan Nyabeye Dibango şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yvan Dibango Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JPJ Management yapmaktadır. Yvan Dibango, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yvan Dibango'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yvan Dibango Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yvandibango/

http://www.facebook.com/yvan.dibango

Haberin Devamı

Yvan Dibango Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yvan Dibango isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Yvan Dibango Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yvan Dibango futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2021 yılında Isloch

16 Ağustos 2022 yılında FCI Levadia

9 Eylül 2022 yılında Kryvbas

30 Haziran 2023 yılında FCI Levadia

Yvan Dibango Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yvan Dibango şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Yvan Dibango Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun U20 takımında 20 numaralı formasıyla 20 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.