Danylo Beskorovaynyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danylo Beskorovaynyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danylo Beskorovaynyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danylo Beskorovaynyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danylo Beskorovaynyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danylo Beskorovaynyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danylo Beskorovaynyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danylo Beskorovaynyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danylo Beskorovaynyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danylo Beskorovaynyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danylo Beskorovaynyi 7 Şubat 1999 tarihinde Kryvyi Rig, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бескоровайний Данило Леонідович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danylo Beskorovaynyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danylo Beskorovaynyi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danylo Beskorovaynyi'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Danylo Beskorovaynyi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/beskorovainyidanil?igshid=hi0wqa2mmzjo

Danylo Beskorovaynyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danylo Beskorovaynyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Danylo Beskorovaynyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danylo Beskorovaynyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FK Lutsk

1 Ocak 2017 yılında Kovel-Volyn

14 Temmuz 2017 yılında Volyn Lutsk

19 Şubat 2018 yılında Atlantas

1 Ağustos 2018 yılında Dunajska Streda

4 Ağustos 2018 yılında Michalovce

30 Haziran 2019 yılında Dunajska Streda

27 Ocak 2022 yılında FC Astana

31 Aralık 2022 yılında Dunajska Streda

9 Ocak 2023 yılında Kryvbas

Danylo Beskorovaynyi kimdir

Danylo Beskorovaynyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danylo Beskorovaynyi şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kryvbas Kryvyi Rig (2011-2013), UFK Kharkiv (2013-2015), FK Lutsk (2016)

Danylo Beskorovaynyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U20 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Danylo Beskorovaynyi nereli

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