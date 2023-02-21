Maksym Zaderaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Zaderaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Zaderaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Zaderaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Zaderaka 7 Eylül 1994 tarihinde Oleksandriya, Kirovograd Oblast şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Задерака Максим Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Zaderaka Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PHENOMENON Sports Management yapmaktadır. Maksym Zaderaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksym Zaderaka'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym Zaderaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Zaderaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksym Zaderaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Zaderaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2015 yılında PFK Stal II

1 Temmuz 2016 yılında Stal Kamyanske

1 Temmuz 2018 yılında FK Oleksandriya

3 Şubat 2021 yılında Ararat Yerevan

1 Temmuz 2021 yılında Metalist 1925

11 Temmuz 2022 yılında Kryvbas

Maksym Zaderaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Zaderaka şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

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