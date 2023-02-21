Dmytro Semenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Semenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmytro Semenov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmytro Semenov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dmytro Semenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Semenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmytro Semenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Semenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Semenov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Semenov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Semenov 4 Kasım 1999 tarihinde Dnipropetrovsk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Семенов Дмитро Костянтинович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Semenov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PHENOMENON Sports Management yapmaktadır. Dmytro Semenov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 24 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dmytro Semenov'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dmytro Semenov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/semenovdima__/

Dmytro Semenov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Semenov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Dmytro Semenov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Semenov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dnipro U19

1 Ocak 2017 yılında Dnipro II

7 Temmuz 2017 yılında Dnipro

1 Temmuz 2018 yılında Oleksandriya II

26 Temmuz 2019 yılında MFK Mykolaiv

31 Aralık 2019 yılında Oleksandriya II

1 Mart 2020 yılında Jelgava

31 Aralık 2020 yılında Oleksandriya II

2 Mart 2021 yılında Kremin

30 Haziran 2021 yılında Oleksandriya II

24 Temmuz 2021 yılında Kryvbas

Dmytro Semenov kimdir

Dmytro Semenov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Semenov şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dnipro Dnipropetrovsk

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Dmytro Semenov nereli

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