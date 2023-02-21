Mykyta Tatarkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykyta Tatarkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykyta Tatarkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykyta Tatarkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykyta Tatarkov 4 Ocak 1995 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Татарков Микита Станіславович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykyta Tatarkov Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMK Group yapmaktadır. Mykyta Tatarkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mykyta Tatarkov'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mykyta Tatarkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mykyta Tatarkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mykyta Tatarkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykyta Tatarkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Zaporizhya U19

1 Ocak 2013 yılında Zaporizhya II

1 Ocak 2015 yılında Metalurg Z.

2 Ocak 2016 yılında Chornomorets

22 Mart 2019 yılında Soligorsk

23 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

30 Ekim 2019 yılında PFC Lviv

11 Ağustos 2020 yılında Vorskla Poltava

29 Ocak 2021 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2021 yılında Kryvbas

Mykyta Tatarkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykyta Tatarkov şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Mykyta Tatarkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.