Tymur Stetskov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tymur Stetskov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tymur Stetskov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tymur Stetskov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tymur Stetskov 27 Ocak 1998 tarihinde Kryvyi Rig, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Стецьков Тимур Вадимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tymur Stetskov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Tymur Stetskov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tymur Stetskov'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tymur Stetskov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tymur Stetskov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tymur Stetskov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tymur Stetskov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Bilinmiyor

1 Ekim 2015 yılında Kryvbas

1 Ocak 2016 yılında Oleksandriya II

28 Ekim 2017 yılında FK Oleksandriya

1 Temmuz 2022 yılında Kryvbas

Tymur Stetskov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tymur Stetskov şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tymur Stetskov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kryvbas Kryvyi Rig (2009-2011), Dnipro Dnipropetrovsk (2011-2015)

Ukrayna U21 takımında 15 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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