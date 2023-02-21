Denys Shevchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Shevchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Shevchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Shevchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Shevchenko 3 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Шевченко Денис Сергійович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Shevchenko Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Denys Shevchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denys Shevchenko'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denys Shevchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Shevchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Denys Shevchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Shevchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Kryvbas U19

1 Temmuz 2022 yılında Kryvbas

Denys Shevchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Shevchenko şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.