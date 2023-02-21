Bogdan Khoma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Khoma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Khoma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Khoma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Khoma 2 Nisan 2003 tarihinde Dnipropetrovsk şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Хома Богдан Артурович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Khoma Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Bogdan Khoma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Khoma'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Khoma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Khoma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Khoma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Khoma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında SK Dnipro-1 U19

20 Temmuz 2021 yılında FK Nikopol

31 Aralık 2021 yılında SK Dnipro-1 U19

26 Temmuz 2022 yılında Kryvbas

Bogdan Khoma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Khoma şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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