Yevgen Opanasenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Opanasenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgen Opanasenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgen Opanasenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgen Opanasenko 25 Ağustos 1990 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Опанасенко Євген Володимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgen Opanasenko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Yevgen Opanasenko, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yevgen Opanasenko'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgen Opanasenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgen Opanasenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yevgen Opanasenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgen Opanasenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Metalurg Z. U17

1 Ocak 2007 yılında Zaporizhya II

1 Temmuz 2008 yılında Metalurg Z.

1 Temmuz 2014 yılında Chornomorets

15 Şubat 2015 yılında Zorya Luhansk

1 Ağustos 2018 yılında Konyaspor

30 Ocak 2020 yılında Vorskla Poltava

11 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Ingulets

7 Temmuz 2022 yılında Kryvbas

Yevgen Opanasenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgen Opanasenko şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yevgen Opanasenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Krystal Kherson, Metalurg Zaporizhya

Ukrayna U21 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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