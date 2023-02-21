Vyacheslav Ryabov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Ryabov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vyacheslav Ryabov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vyacheslav Ryabov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vyacheslav Ryabov 21 Haziran 1989 tarihinde Kryvyi Rig, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Рябов В'ячеслав Георгійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vyacheslav Ryabov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vyacheslav Ryabov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Vyacheslav Ryabov'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vyacheslav Ryabov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vyacheslav Ryabov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vyacheslav Ryabov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vyacheslav Ryabov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Kryvbas II

1 Şubat 2012 yılında Girnyk KR

30 Haziran 2012 yılında Kryvbas II

1 Temmuz 2012 yılında Girnyk KR

20 Temmuz 2016 yılında Kolos Kovalivka

24 Şubat 2020 yılında Girnyk KR

1 Ağustos 2020 yılında Kryvbas

18 Nisan 2022 yılında Unia Solec

30 Haziran 2022 yılında Kryvbas

Vyacheslav Ryabov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vyacheslav Ryabov şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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