Andriy Ponedelnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Ponedelnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Ponedelnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Ponedelnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Ponedelnik 28 Şubat 1997 tarihinde Kamin-Kashyrskyi, Volyn Oblast şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Понєдєльнік Андрій Валерійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Ponedelnik Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PHENOMENON Sports Management yapmaktadır. Andriy Ponedelnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andriy Ponedelnik'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andriy Ponedelnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Ponedelnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andriy Ponedelnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Ponedelnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Nyva Ternopil

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

12 Temmuz 2018 yılında Bukovyna

26 Şubat 2020 yılında FK Kalush

18 Ağustos 2020 yılında FK Polissya

5 Temmuz 2021 yılında Girnyk-Sport

1 Temmuz 2022 yılında Kryvbas

Andriy Ponedelnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Ponedelnik şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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