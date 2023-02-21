Artur Mykytyshyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Mykytyshyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Mykytyshyn kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artur Mykytyshyn ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artur Mykytyshyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Mykytyshyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Mykytyshyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Mykytyshyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Mykytyshyn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Mykytyshyn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Mykytyshyn 14 Temmuz 2003 tarihinde Tysmenychany, Ivano-Frankivsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Микитишин Артур Петрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Mykytyshyn Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Artur Mykytyshyn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kryvbas Kryvyi Rig futbol takımında oynamaktadır. Kryvbas Kryvyi Rig takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Mykytyshyn'nin Kryvbas Kryvyi Rig ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artur Mykytyshyn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Mykytyshyn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Artur Mykytyshyn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Mykytyshyn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2020 yılında Shakhtar U19

1 Ocak 2021 yılında Shakhtar II

21 Temmuz 2021 yılında FK Mariupol

29 Mart 2022 yılında Shakhtar U19

30 Mart 2022 yılında III. Kerület

30 Haziran 2022 yılında Shakhtar U19

22 Eylül 2022 yılında Kryvbas

30 Haziran 2023 yılında Shakhtar U19

Artur Mykytyshyn kimdir

Artur Mykytyshyn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Mykytyshyn şuan Kryvbas Kryvyi Rig takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arsenal Tysmenychany (2016), Skala Morshyn (2016-2019), Shakhtar Donetsk (2019-2020)

Artur Mykytyshyn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U19 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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Artur Mykytyshyn nereli

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