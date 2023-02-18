Angel Mena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Mena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Mena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Mena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Mena 21 Ocak 1988 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Israel Mena Delgado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Mena Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Angel Mena, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Angel Mena'nin Club León FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Angel Mena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Mena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Angel Mena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Mena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında CS Emelec

20 Nisan 2010 yılında Dep. Cuenca

25 Ocak 2011 yılında CS Emelec

1 Ocak 2017 yılında CD Cruz Azul

1 Ocak 2019 yılında León

Angel Mena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Mena şuan Club León FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Angel Mena Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 15 numaralı formasıyla 29 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 46 maçta 7 gol atmıştır.

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