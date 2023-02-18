İvan Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Moreno 17 Ocak 1998 tarihinde Puebla de Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Iván Jared Moreno Füguemann şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Moreno Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. İvan Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Moreno'nin Club León FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Moreno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/Ivanjmf/

İvan Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CF América U17

1 Temmuz 2016 yılında CF América U20

1 Temmuz 2019 yılında Zacatepec

30 Haziran 2020 yılında CF América U20

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán U20

1 Temmuz 2021 yılında Mazatlán FC

1 Temmuz 2022 yılında Puebla FC

1 Ocak 2023 yılında León

31 Aralık 2023 yılında Puebla FC

İvan Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Moreno şuan Club León FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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