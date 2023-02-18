Lucas Di Yorio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Di Yorio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Di Yorio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Di Yorio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Di Yorio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Di Yorio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Di Yorio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Di Yorio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Di Yorio 22 Kasım 1996 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Gabriel Di Yorio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Di Yorio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business yapmaktadır. Lucas Di Yorio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Di Yorio'nin Club León FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Lucas Di Yorioboyu ve yaşı kaç

Lucas Di Yorio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Di Yorio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Di Yorio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Di Yorio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Aldosivi II

6 Mart 2019 yılında LDU Portoviejo

31 Aralık 2019 yılında Aldosivi II

20 Ağu 2020 yılında Aldosivi

6 Ağu 2021 yılında Cerro Largo

1 Ocak 2022 yılında Pachuca

4 Ocak 2022 yılında CD Everton

1 Temmuz 2022 yılında León

30 Haziran 2023 yılında CD Everton

Lucas Di Yorio kimdir

Lucas Di Yorio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Di Yorio şuan Club León FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Atlético Aldosivi

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Lucas Di Yorio nereli

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