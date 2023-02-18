Rodolfo Cota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodolfo Cota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodolfo Cota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodolfo Cota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodolfo Cota 3 Temmuz 1987 tarihinde Mazatlán şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Rodolfo Cota Robles şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodolfo Cota Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodolfo Cota, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Rodolfo Cota'nin Club León FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Rodolfo Cota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodolfo Cota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rodolfo Cota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodolfo Cota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Indios Chihuahua

30 Haziran 2006 yılında Pachuca II

1 Temmuz 2007 yılında Pachuca

1 Temmuz 2014 yılında Puebla FC

30 Haziran 2015 yılında Pachuca

1 Temmuz 2015 yılında Chivas

30 Haziran 2018 yılında Pachuca

1 Temmuz 2018 yılında León

Rodolfo Cota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodolfo Cota şuan Club León FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Rodolfo Cota Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 12 numaralı formasıyla 2 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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