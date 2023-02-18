Osvaldo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osvaldo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osvaldo Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osvaldo Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osvaldo Rodriguez 10 Eylül 1996 tarihinde San Luis Potosí şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Osvaldo Rodríguez del Portal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osvaldo Rodriguez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Osvaldo Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Osvaldo Rodriguez'nin Club León FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Osvaldo Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osvaldo Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Osvaldo Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osvaldo Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Pachuca

1 Temmuz 2016 yılında León

30 Haziran 2018 yılında Pachuca

1 Temmuz 2018 yılında León

Osvaldo Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osvaldo Rodriguez şuan Club León FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Osvaldo Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 15 numaralı formasıyla 13 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Meksika U17 takımında 5 numaralı formasıyla 19 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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