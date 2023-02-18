Alfonso Alvarado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfonso Alvarado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfonso Alvarado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfonso Alvarado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfonso Alvarado 15 Mart 2000 tarihinde Guasave şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Alfonso Alvarado Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfonso Alvarado Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onze Sports yapmaktadır. Alfonso Alvarado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alfonso Alvarado'nin Club León FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alfonso Alvarado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfonso Alvarado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alfonso Alvarado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfonso Alvarado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Monterrey U20

1 Temmuz 2021 yılında Monterrey

1 Temmuz 2022 yılında León

30 Haziran 2023 yılında Monterrey

Alfonso Alvarado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfonso Alvarado şuan Club León FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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