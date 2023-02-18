Oscar Villa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Villa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Villa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Villa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Villa 24 Şubat 2001 tarihinde Pánuco şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Eduardo Villa Domínguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Villa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Oscar Villa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Villa'nin Club León FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Villa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Villa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Villa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Villa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CF Pachuca U17

1 Temmuz 2019 yılında Club León U20

1 Temmuz 2022 yılında León

Oscar Villa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Villa şuan Club León FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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