Brian Rubio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Rubio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brian Rubio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brian Rubio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brian Rubio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Rubio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Rubio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Rubio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Rubio 9 Kasım 1996 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Brian Alejandro Rubio Rodríguez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Rubio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian Rubio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brian Rubio'nin Club León FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Rubioboyu ve yaşı kaç

Brian Rubio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Rubio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Brian Rubio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Rubio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Tigres Premier

1 Ocak 2018 yılında Toluca II

1 Ocak 2019 yılında Toluca

1 Temmuz 2019 yılında Herediano

31 Aralık 2019 yılında Toluca

1 Ocak 2020 yılında FC Juárez

1 Temmuz 2021 yılında Mazatlán FC

1 Ocak 2023 yılında León

31 Aralık 2023 yılında Mazatlán FC

Brian Rubio kimdir

Brian Rubio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Rubio şuan Club León FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Brian Rubio nereli

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