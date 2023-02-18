Stiven Barreiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stiven Barreiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stiven Barreiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stiven Barreiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stiven Barreiro 19 Haziran 1994 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jaine Stiven Barreiro Solís şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stiven Barreiro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JGS yapmaktadır. Stiven Barreiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Stiven Barreiro'nin Club León FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stiven Barreiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stiven Barreiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stiven Barreiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stiven Barreiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Quindío

1 Ocak 2016 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2016 yılında Atlas

1 Temmuz 2018 yılında Pachuca

30 Haziran 2019 yılında Atlas

1 Temmuz 2019 yılında Pachuca

1 Ocak 2020 yılında León

Stiven Barreiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stiven Barreiro şuan Club León FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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