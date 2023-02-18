David Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Ramirez 14 Aralık 1995 tarihinde León de los Aldama şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José David Ramírez García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Ramirez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. David Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. David Ramirez'nin Club León FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Chivas Rayadas

1 Temmuz 2015 yılında Chivas

1 Temmuz 2016 yılında Pachuca

1 Ocak 2017 yılında Celaya

30 Haziran 2017 yılında Pachuca

1 Temmuz 2017 yılında Correcaminos

30 Haziran 2018 yılında Pachuca

1 Temmuz 2018 yılında Min. Zacatecas

30 Haziran 2020 yılında Pachuca

1 Temmuz 2020 yılında León

David Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Ramirez şuan Club León FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

David Ramirez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 16 numaralı formasıyla 28 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

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