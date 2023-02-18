Pedro Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Hernandez 31 Ekim 2000 tarihinde Monterrey şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Hernández García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Hernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Pedro Hernandez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pedro Hernandez'nin Club León FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Veracruz U20

1 Ocak 2020 yılında Club León U20

1 Temmuz 2021 yılında León

Pedro Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Hernandez şuan Club León FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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