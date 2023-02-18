Alfonso Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfonso Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alfonso Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alfonso Blanco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alfonso Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfonso Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfonso Blanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfonso Blanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfonso Blanco 31 Temmuz 1987 tarihinde Tamiahua şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alfonso Blanco Antúnez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfonso Blanco Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alfonso Blanco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alfonso Blanco'nin Club León FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alfonso Blancoboyu ve yaşı kaç

Alfonso Blanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfonso Blanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alfonso Blanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfonso Blanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Indios

31 Aralık 2007 yılında CF Pachuca U20

1 Ocak 2008 yılında Pachuca

1 Temmuz 2008 yılında CD Cruz Azul

30 Haziran 2009 yılında Pachuca

1 Temmuz 2009 yılında Irapuato

31 Aralık 2009 yılında Pachuca

1 Ocak 2010 yılında América

30 Haziran 2010 yılında Pachuca

1 Temmuz 2010 yılında Necaxa

31 Aralık 2010 yılında Pachuca

1 Ocak 2011 yılında León

31 Aralık 2011 yılında Pachuca

1 Temmuz 2013 yılında San Luis

30 Haziran 2014 yılında Pachuca

1 Temmuz 2020 yılında León

Alfonso Blanco kimdir

Alfonso Blanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfonso Blanco şuan Club León FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CF Pachuca

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Alfonso Blanco nereli

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