Joel Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Campbell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Campbell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Campbell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Campbell 26 Haziran 1992 tarihinde San José şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kosta Rika uyrukludur.Gerçek adı da Joel Nathaniel Campbell Samuels şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Campbell Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.C Football Agency yapmaktadır. Joel Campbell, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Joel Campbell'nin Club León FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Campbell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/joel_campbell12

http://www.instagram.com/jou_campbell/

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http://www.facebook.com/joelcampbellCR

Joel Campbell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Campbell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joel Campbell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Campbell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Saprissa

1 Şubat 2011 yılında Puntarenas FC

30 Haziran 2011 yılında Saprissa

12 Ağu 2011 yılında Arsenal

30 Ağu 2011 yılında FC Lorient

30 Haziran 2012 yılında Arsenal

5 Temmuz 2012 yılında Betis

30 Haziran 2013 yılında Arsenal

27 Temmuz 2013 yılında Olimpiakos

30 Haziran 2014 yılında Arsenal

27 Ocak 2015 yılında Villarreal

30 Haziran 2015 yılında Arsenal

21 Ağu 2016 yılında Sporting CP

30 Haziran 2017 yılında Arsenal

31 Ağu 2017 yılında Betis

30 Haziran 2018 yılında Arsenal

17 Ağu 2018 yılında Frosinone

25 Ocak 2019 yılında León

30 Haziran 2020 yılında Frosinone

1 Temmuz 2020 yılında León

7 Temmuz 2021 yılında Monterrey

30 Haziran 2022 yılında León

Joel Campbell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Campbell şuan Club León FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joel Campbell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

LD Alajuelense

Kosta Rika takımında 12 numaralı formasıyla 6 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 122 maçta 25 gol atmıştır.

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