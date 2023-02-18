Fidel Ambriz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fidel Ambriz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fidel Ambriz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fidel Ambriz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fidel Ambriz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fidel Ambriz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fidel Ambriz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fidel Ambriz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fidel Ambriz 21 Mart 2003 tarihinde León de Los Aldama şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Fidel Daniel Ambríz González şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fidel Ambriz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onze Sports yapmaktadır. Fidel Ambriz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fidel Ambriz'nin Club León FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fidel Ambrizboyu ve yaşı kaç

Fidel Ambriz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fidel Ambriz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fidel Ambriz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fidel Ambriz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Club León U17

1 Ocak 2020 yılında Club León U20

1 Temmuz 2021 yılında León

Fidel Ambriz kimdir

Fidel Ambriz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fidel Ambriz şuan Club León FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Fidel Ambriz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 4 gol atmıştır.

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Fidel Ambriz nereli

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