Paul Bellon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Bellon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Bellon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Bellon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Bellon 4 Haziran 1997 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Meksika,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Paúl Bellón Saracho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Bellon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Bellon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Bellon'nin Club León FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paul Bellon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Bellon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Paul Bellon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Bellon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında UdeG II

1 Temmuz 2020 yılında Leones Negros

1 Temmuz 2022 yılında León

Paul Bellon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Bellon şuan Club León FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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