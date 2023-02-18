Jesse Zamudio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesse Zamudio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesse Zamudio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesse Zamudio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesse Zamudio 8 Mart 1999 tarihinde Moroleón şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesse Zamudio García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesse Zamudio Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Jesse Zamudio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jesse Zamudio'nin Club León FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesse Zamudio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesse Zamudio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesse Zamudio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesse Zamudio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Min.Zacatecas B

30 Haziran 2019 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2019 yılında Club León U20

1 Temmuz 2020 yılında León

3 Ocak 2022 yılında Morelia

31 Aralık 2022 yılında León

Jesse Zamudio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesse Zamudio şuan Club León FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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