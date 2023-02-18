Jorge Diaz Price kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Diaz Price Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Diaz Price adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Diaz Price Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Diaz Price 27 Temmuz 1998 tarihinde Cancún şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Roberto Díaz Price şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Diaz Price Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vsible yapmaktadır. Jorge Diaz Price, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Jorge Diaz Price'nin Club León FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Diaz Price Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Diaz Price isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Diaz Price Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Diaz Price futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2015 yılında Yalmakan FC

1 Ocak 2017 yılında Club León U20

1 Ocak 2018 yılında León

3 Ocak 2020 yılında CD Everton

27 Nisan 2021 yılında León

Jorge Diaz Price Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Diaz Price şuan Club León FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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