Yairo Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yairo Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yairo Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yairo Moreno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yairo Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yairo Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yairo Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yairo Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yairo Moreno 4 Nisan 1995 tarihinde Necoclí şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yairo Yesid Moreno Berrío şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yairo Moreno Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Borja Gonzaléz - FGA yapmaktadır. Yairo Moreno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Yairo Moreno'nin Club León FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yairo Morenoboyu ve yaşı kaç

Yairo Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yairo Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yairo Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yairo Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2015 yılında CD La Equidad

31 Aralık 2015 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2016 yılında Envigado

31 Aralık 2016 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2018 yılında León

1 Temmuz 2021 yılında Pachuca

30 Haziran 2022 yılında León

Yairo Moreno kimdir

Yairo Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yairo Moreno şuan Club León FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Yairo Moreno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 8 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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Yairo Moreno nereli

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