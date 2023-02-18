İvan Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Rodriguez 17 Haziran 1996 tarihinde Morelia şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Iván Rodríguez Rebollar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Rodriguez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vsible yapmaktadır. İvan Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. İvan Rodriguez'nin Club León FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Club León U20

1 Temmuz 2017 yılında León

İvan Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Rodriguez şuan Club León FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

İvan Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 15 numaralı formasıyla 3 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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