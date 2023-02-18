Julien Celestine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julien Celestine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julien Celestine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julien Celestine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julien Celestine 24 Temmuz 1997 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Julien Albert Marc Célestine şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julien Celestine Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Julien Celestine, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julien Celestine'nin Club León FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julien Celestine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julien Celestine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Julien Celestine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julien Celestine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Charleroi U21

1 Temmuz 2017 yılında RSC Charleroi

17 Temmuz 2018 yılında RWDM

14 Temmuz 2019 yılında URSL Visé

31 Ocak 2020 yılında Valmiera

2 Ocak 2021 yılında Rodez AF

12 Temmuz 2022 yılında León

Julien Celestine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julien Celestine şuan Club León FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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