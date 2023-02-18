Victor Davila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Davila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Davila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Davila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Davila 4 Kasım 1997 tarihinde Iquique şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Alejandro Dávila Zavala şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Davila Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Victor Davila, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Davila'nin Club León FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Victor Davila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Davila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Victor Davila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Davila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Huachipato

1 Temmuz 2017 yılında Necaxa

1 Ocak 2019 yılında Pachuca

1 Ocak 2021 yılında León

Victor Davila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Davila şuan Club León FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Victor Davila Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 14 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.