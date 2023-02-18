Adonis Frias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adonis Frias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adonis Frias kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adonis Frias ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adonis Frias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adonis Frias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adonis Frias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adonis Frias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adonis Frias 17 Mart 1998 tarihinde Florencio Varela şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Adonis Uriel Frías şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adonis Frias Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Adonis Frias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adonis Frias'nin Club León FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Adonis Friasboyu ve yaşı kaç

Adonis Frias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adonis Frias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adonis Frias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adonis Frias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Defensa

3 Ağu 2018 yılında Los Andes

30 Haziran 2019 yılında Defensa

1 Ocak 2023 yılında León

Adonis Frias kimdir

Adonis Frias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adonis Frias şuan Club León FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Adonis Frias nereli

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