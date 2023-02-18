Byron Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Byron Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Byron Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Byron Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Byron Castillo 10 Kasım 1998 tarihinde Playas (General Villamil) şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Byron David Castillo Segura şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Byron Castillo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Byron Castillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Byron Castillo'nin Club León FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Byron Castillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/byron4590/

Byron Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Byron Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Byron Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Byron Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2014 yılında Azogues U20

31 Aralık 2014 yılında CSNA U20

23 Şubat 2015 yılında Deportivo Azogues

5 Mayıs 2015 yılında CSNA U20

19 Mayıs 2015 yılında Emelec B

30 Temmuz 2015 yılında CSNA U20

1 Şubat 2016 yılında SD Aucas

31 Aralık 2016 yılında CSNA U20

7 Mart 2017 yılında Barcelona SC B

1 Ocak 2018 yılında Barcelona SC

1 Temmuz 2022 yılında León

Byron Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Byron Castillo şuan Club León FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Byron Castillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 6 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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