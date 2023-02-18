Jesus Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Angulo 20 Şubat 1997 tarihinde Culiacán Rosales şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Ricardo Angulo Uriarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Angulo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Jesus Angulo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jesus Angulo'nin Club León FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Angulo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jangulo60/

Jesus Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jesus Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Tijuana U17

1 Temmuz 2015 yılında Dorados U20

1 Temmuz 2016 yılında Dorados Sinaloa

1 Temmuz 2018 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2019 yılında Necaxa

1 Ocak 2020 yılında Chivas

1 Ocak 2023 yılında León

Jesus Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Angulo şuan Club León FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jesus Angulo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Águilas de la UAS (-2014)

Meksika takımında 21 numaralı formasıyla 3 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Meksika U23 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Meksika Olimpiyat takımında 19 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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