Elias Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Hernandez 29 Nisan 1988 tarihinde Morelia şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Elías Hernán Hernández Jacuinde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Hernandez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Elias Hernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Elias Hernandez'nin Club León FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elias Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Elias Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Morelia A

1 Temmuz 2007 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2011 yılında Pachuca

1 Ocak 2012 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2013 yılında León

30 Haziran 2014 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2014 yılında León

1 Temmuz 2018 yılında CD Cruz Azul

1 Temmuz 2021 yılında León

Elias Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Hernandez şuan Club León FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Elias Hernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 11 numaralı formasıyla 11 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 4 gol atmıştır.

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