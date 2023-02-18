Lucas Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Romero 18 Nisan 1994 tarihinde Capital Federal şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Daniel Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Romero Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Lucas Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Romero'nin Club León FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Vélez Sarsfield

2 Şubat 2016 yılında Cruzeiro

31 Temmuz 2019 yılında Independiente

1 Ocak 2023 yılında León

Lucas Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Romero şuan Club León FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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