William Tesillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Tesillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Tesillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Tesillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Tesillo 2 Şubat 1990 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da William José Tesillo Gutiérrez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Tesillo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KRAFT KOLUMBIEN SPORTS yapmaktadır. William Tesillo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club León FC futbol takımında oynamaktadır. Club León FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. William Tesillo'nin Club León FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

William Tesillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/williamtesillo

http://www.instagram.com/tesillowilliam/

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William Tesillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Tesillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

William Tesillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Tesillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Quindío

1 Ocak 2014 yılında Junior FC

1 Ocak 2016 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2018 yılında León

William Tesillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Tesillo şuan Club León FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

William Tesillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 6 numaralı formasıyla 26 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 1 gol atmıştır.

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