Anton Kochenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Kochenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Kochenkov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anton Kochenkov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anton Kochenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Kochenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Kochenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Kochenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Kochenkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Kochenkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Kochenkov 2 Nisan 1987 tarihinde Bishkek şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Коченков Антон Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Kochenkov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Kochenkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Anton Kochenkov'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Kochenkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Kochenkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anton Kochenkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Kochenkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Loko Moskau II

4 Nisan 2008 yılında FK Novgorod

31 Aralık 2008 yılında Loko Moskau II

1 Ocak 2009 yılında FK Novgorod

1 Ocak 2010 yılında Volga NN

1 Ocak 2011 yılında Rostov

31 Aralık 2011 yılında Volga NN

1 Temmuz 2012 yılında Spartak Nalchik

1 Temmuz 2013 yılında Mordovia

1 Temmuz 2015 yılında Loko Moskova

28 Ekim 2015 yılında Krasnodar

31 Aralık 2015 yılında Loko Moskova

1 Temmuz 2016 yılında Tom Tomsk

31 Aralık 2016 yılında Loko Moskova

2 Ağustos 2021 yılında Arsenal Tula

Anton Kochenkov kimdir

Anton Kochenkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Kochenkov şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Anton Kochenkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kırgızistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Anton Kochenkov nereli

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