Sergey Tkachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Tkachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Tkachev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Tkachev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Tkachev 19 Mayıs 1989 tarihinde Boguchar, Voronezh Oblast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ткачёв Сергей Анатольевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Tkachev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKA Global GmbH yapmaktadır. Sergey Tkachev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sergey Tkachev'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Tkachev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tkach77serzh/

Sergey Tkachev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Tkachev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergey Tkachev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Tkachev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında FCSh-73

1 Ocak 2009 yılında KS Samara II

1 Ocak 2010 yılında KS Samara

1 Ocak 2011 yılında Metalist

1 Ocak 2012 yılında Ural

30 Haziran 2012 yılında Metalist

1 Temmuz 2012 yılında FK Sevastopol

30 Haziran 2013 yılında Metalist

1 Temmuz 2013 yılında Loko Moskova

1 Ocak 2015 yılında Kuban Krasnodar

30 Haziran 2015 yılında Loko Moskova

1 Temmuz 2015 yılında Kuban Krasnodar

1 Ocak 2016 yılında CSKA Moskova

1 Temmuz 2016 yılında KS Samara

30 Haziran 2017 yılında CSKA Moskova

1 Temmuz 2017 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2019 yılında CSKA Moskova

1 Temmuz 2019 yılında Arsenal Tula

Sergey Tkachev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Tkachev şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Sergey Tkachev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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