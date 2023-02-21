Mikhail Yakovlev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Yakovlev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Yakovlev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Yakovlev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Yakovlev 4 Mart 1999 tarihinde Lipetsk şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Яковлев Михаил Вадимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Yakovlev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikhail Yakovlev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikhail Yakovlev'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Yakovlev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Yakovlev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikhail Yakovlev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Yakovlev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Rubin Kazan II

13 Temmuz 2019 yılında KamAZ

1 Haziran 2020 yılında Rubin Kazan II

17 Temmuz 2020 yılında Neftekhimik

6 Eylül 2021 yılında M. Lipetsk

7 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tula

Mikhail Yakovlev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Yakovlev şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mikhail Yakovlev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Metallurg Lipetsk, Rubin Kazan (-31.12.2016)

Rusya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 18 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 18 numaralı formasıyla 18 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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