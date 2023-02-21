Vladislav Panteleev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Panteleev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Panteleev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladislav Panteleev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladislav Panteleev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Panteleev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Panteleev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Panteleev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Panteleev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Panteleev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Panteleev 15 Ağustos 1996 tarihinde Aleksin, Tula Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Пантелеев Владислав Владимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Panteleev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladislav Panteleev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Vladislav Panteleev'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Panteleev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Panteleev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladislav Panteleev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Panteleev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Spartak II

1 Ocak 2016 yılında Spartak 2

1 Ocak 2019 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2019 yılında Arsenal Tula

Vladislav Panteleev kimdir

Vladislav Panteleev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Panteleev şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 83 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYUSSH Atlet Aleksin (bis 2006), Arsenal Tula (2006-2007), Spartak Moskau (2007-2012)

Vladislav Panteleev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Team FNL takımında 22 numaralı formasıyla 29 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 20 numaralı formasıyla 18 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Vladislav Panteleev nereli

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