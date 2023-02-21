Harutyun Grigoryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harutyun Grigoryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harutyun Grigoryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harutyun Grigoryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harutyun Grigoryan 19 Mayıs 1998 tarihinde Gyumri şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Rusya,Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Григорян Арутюн Артакович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harutyun Grigoryan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Harutyun Grigoryan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harutyun Grigoryan'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Harutyun Grigoryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harutyun Grigoryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harutyun Grigoryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harutyun Grigoryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Krasnodar II

1 Ocak 2018 yılında Krasnodar 2

4 Ocak 2020 yılında Mlada Boleslav

31 Temmuz 2020 yılında Krasnodar 2

20 Ağustos 2021 yılında Volga Tver

1 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tula

Harutyun Grigoryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harutyun Grigoryan şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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