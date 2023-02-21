Evgeniy Lutsenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Lutsenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Lutsenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Lutsenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Lutsenko 25 Şubat 1987 tarihinde Orenburg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Луценко Евгений Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Lutsenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Lutsenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tula futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tula takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Lutsenko'nin Arsenal Tula ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Lutsenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Lutsenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Lutsenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Lutsenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2001 yılında Torpedo II

1 Temmuz 2004 yılında Torpedo Moskau

1 Nisan 2009 yılında Stavropolje

1 Ağustos 2009 yılında Rostov

1 Ağustos 2010 yılında Salyut Belgorod

31 Aralık 2010 yılında Rostov

1 Ocak 2011 yılında SKA-Energia

1 Temmuz 2013 yılında Mordovia

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo Moskova

1 Temmuz 2019 yılında Arsenal Tula

Evgeniy Lutsenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Lutsenko şuan Arsenal Tula takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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